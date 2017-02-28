Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) составила список устойчивых к антибиотикам бактерий, которые представляют наибольшую угрозу для здоровья людей.

Лидируют в нем грамотрицательные бактерии, такие как кишечная палочка, которые могут вызывать смертельно опасные инфекции кровотока и пневмонию у пациентов больниц, чей иммунитет ослаблен.

Представленный учеными список будет обсуждаться в преддверии саммита G20 в Германии этим летом: целью международного сообщества станет поиск новых антибиотиков, которые смогли бы бороться с инфекциями, трудно поддающимися лечению.

Многие эксперты уже неоднократно предупреждали о приближении так называемой постантибиотической эры, когда некоторые инфекции будет невозможно вылечить существующими препаратами.

Таким образом, самые обычные инфекции могут получить широкое распространение и привести к летальным исходам.

Мари-Поль Кини из ВОЗ считает, что устойчивость к антибиотикам достигла тревожных масштабов, в то время как изобретение новых лекарств все еще не происходит.

«У нас стремительно заканчиваются варианты лечения. Мы не можем полагаться только на силы фармакологического рынка, потому что в таком случае новые антибиотики не будут разработаны вовремя», — считает Кини.

Кроме того, в ВОЗ предупреждают о том, что фармацевтические компании могут пойти по пути наименьшего сопротивления и сосредоточиться на разработке более простых и прибыльных препаратов, в то время как акцент должен быть сделан на клинической необходимости новых антибиотиков.

В список ВОЗ не был включен туберкулез — поиску новых методов лечения этой инфекции уже отдано приоритетное значение.

Список был составлен с учетом текущего уровня устойчивости к лекарствам, глобальных показателей смертности, распространения инфекций и нагрузки на систему здравоохранения.

У одной из инфекций в начале списка, бактерии под названием клебсиелла, недавно развилась устойчивость к мощному классу антибиотиков — карбапенемам.

В США недавно был зафиксирован случай смерти женщины от этой инфекции — пациентку не смогли вылечить ни одним из 26 антибиотиков, доступных ее лечащим врачам.

Так выглядит полный список бактерий

Первостепенная важность:

Акинетобактерия бауманна (устойчивость к карбапенемам) — может привести к серьезным инфекциям дыхательных путей и кровеносной системы.

(устойчивость к карбапенемам) — может привести к серьезным инфекциям дыхательных путей и кровеносной системы. Синегнойная палочка (устойчивость к карбапенемам) — может привести к серьезным инфекциям дыхательных путей и кровеносной системы.

(устойчивость к карбапенемам) — может привести к серьезным инфекциям дыхательных путей и кровеносной системы. Энтеробактерии, включая клебсиеллу, кишечную палочку, серрацию и протеус (устойчивость к карбапенемам, БЛРС- продуцирующим штаммам) — может привести к серьезным инфекциям дыхательных путей, мочевой и кровеносной систем.

Высокий приоритет важности:

Э нтерококки фэциум (устойчивость к ванкомицину) — может привести к серьезным инфекциям кровеносной системы и ран.

(устойчивость к ванкомицину) — может привести к серьезным инфекциям кровеносной системы и ран. Золотистый стафилококк (устойчивость к метициллину, нейтральный и устойчивый к ванкомицину) — может привести к серьезным инфекциям дыхательных путей, кровеносной и мочевой систем, а также ран.

(устойчивость к метициллину, нейтральный и устойчивый к ванкомицину) — может привести к серьезным инфекциям дыхательных путей, кровеносной и мочевой систем, а также ран. Хеликобактер пилори (устойчивость к кларитромицину) — может привести к инфекциям, связанным с язвенными болезнями желудка.

(устойчивость к кларитромицину) — может привести к инфекциям, связанным с язвенными болезнями желудка. Кампилобактеры (устойчивость к фторхинолону) — может привести к острым диарейным заболеваниям и инфекциям кровотока.

(устойчивость к фторхинолону) — может привести к острым диарейным заболеваниям и инфекциям кровотока. Салмолнелла (устойчивость к фторхинолону) — может привести к острым диарейным заболеваниям и заражению крови.

(устойчивость к фторхинолону) — может привести к острым диарейным заболеваниям и заражению крови. Гонококки (устойчивость к фторхинолону и цефалоспорину) — инфекция передающаяся половым путем, может привести к бесплодию, в редких случаях распространяется на суставы и кровеносную систему.

Средний приоритет важности: