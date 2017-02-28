Президент Ильхам Алиев считает, что более активная деятельность азербайджанских диаспорских организаций является одним из интеллектуально-политических средств для урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

«В современный период победы достигаются не только военным путем, но и интеллектуально-политическими методами. Одним из важных ресурсов в этой сфере являются проживающие в зарубежных странах соотечественники и созданные ими организации», — отмечается в обращении И.Алиева к участникам V съезда Конгресса азербайджанцев Европы, прошедшего в Амстердаме.

Как сообщает официальный сайт главы государства, в этой связи президент Азербайджана считает необходимым еще большее расширение деятельности азербайджанских общин в Европе, координацию их работы и укрепление связей с аналогичными организациями дружеских стран.

«Представители диаспоры должны более эффективно использовать новые методы и средства для доведения до сведения европейской общественности информации о нашей стране, правды о нагорно-карабахском конфликте, пропаганды нашей культуры», — подчеркнул И.Алиев.

Глава государства отметил, что Азербайджан способен восстановить свою территориальную целостность. «Это открыто было продемонстрировано нашей армией, которая в апреле прошлого года дала достойный отпор провокациям Армении на линии фронта и освободила части наших оккупированных территорий», — подчеркивается в обращении.

Президент отметил, что на днях азербайджанская общественность почтила память Ходжалинского геноцида в связи с 25-летней годовщиной кровавых событий. «Совершившие эту кровавую акцию лица пытались в свое время напугать и заставить азербайджанский народ отказаться от борьбы. Однако, можно с уверенностью сказать, что враг не достиг своей цели», — подчеркнул И.Алиев.