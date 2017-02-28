Государства Ближнего Востока должны объединиться в коалицию, направленную против Ирана.

Как передает ТАСС, с подобным предложением выступил министр обороны Израиля Авигдор Либерман в интервью германской газете Die Welt.

По его мнению, на Ближнем Востоке осознали, «что наибольшая угроза» в настоящее время исходит от Ирана.

«Настало время сформировать формальный союз, коалицию против террора при участии всех умеренных сил на Ближнем Востоке, не важно, идет ли речь о мусульманах, иудеях или христианах», — указал министр.

А.Либерман подчеркнул, что подобный «альянс» должен будет прежде всего «защищать» своих членов.

«И он должен ввести жесткие санкции в отношении Ирана», — считает министр обороны.

Он выразил уверенность, что «умеренные арабские государства нуждаются в Израиле больше, чем Израиль нуждается в них».