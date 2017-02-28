Солдат азербайджанской армии Гадимов Зульфи Рагим оглу, погибший во время пресечения попытки широкомасштабной провокации ВС Армении по всей линии фронта в ночь с 24 на 25 февраля, сегодня был похоронен в родном Бейлаганском районе.

Как сообщает карабахское бюро АПА, тело военнослужащего ВС Азербайджана было предано земле на кладбище «Пророка».

На церемонии похорон присутствовали представители Минобороны, Исполнительной власти района, воинской части, в которой служил З.Гадимов.

В честь погибшего был дан торжественный залп, после чего тело шехида было предано земле.

Отметим, военнослужащие Абдуллаев Агшин Исмаил оглу, Назаров Шахлар Яшар оглу, Гашимли Турал Абдул оглу, Гадимов Зульфи Рагим оглу и Джафаров Закир Назим оглу погибли во время пресечения попытки широкомасштабной провокации ВС Армении по всей линии фронта в ночь с 24 на 25 февраля.

Тела военнослужащих были вынесены с поля боя при участии международных посредников.

Так же сегодня солдат азербайджанской армии Ахмедов Эльвин Сулейман оглу (1997 г.р.), погибший при предотвращении провокации армянских вооруженных сил, сегодня был похоронен в родном Товузском районе.

Как сообщает западное бюро АПА, тело военнослужащего ВС Азербайджана было предано земле на кладбище в селе Яныглы.

На церемонии похорон присутствовали сотрудники аппарата ИВ района, представители общественности, воинской части, в которой служил погибший, Госслужбы Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу, жители села.

Выступившие отметили, что Э.Ахмедов с достоинством выполнял боевые задания. Было подчеркнуто, что Эльвин Ахмедов был примерным военнослужащим.

Флаг, который покрывал гроб шехида, был передан его отцу. В честь погибшего был дан торжественный залп, после чего тело шехида было предано земле.