Военнослужащий Закир Джафаров, погибший несколько дней назад при предотвращении провокации армянских вооруженных сил, сегодня был похоронен в Баку.

Как сообщает АПА, в поселке Кешля, где родился З.Джафаров, была проведена церемония прощания. На церемонии присутствовали представители Минобороны, Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, Исполнительной власти Низаминского района, коллективы правоохранительных органов, управлений и организаций района, сотни жителей города, сослуживцы шехида.

Уроженец Агдамского района Закир Джафаров был похоронен на кладбище в поселке Кешля Низаминского района.

Флаг Азербайджанской Республики, который покрывал гроб шехида, был передан его отцу.