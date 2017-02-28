Запрет на въезд в США граждан ряда мусульманских стран, установленный администрацией Дональда Трампа, уже нанес американской экономике ущерб на сумму не менее 185 млн долларов США.

Как передает ТАСС, такой вывод содержится в докладе Международной ассоциации делового туризма (Global Business Travel Association, GBTA).

«Согласно исследованию, интенсивность деловых поездок в США существенно снизилась сразу после того, как Трамп вступил в должность президента, но резкое падение произошло после подписанного им 27 января указа (по вопросам иммиграции), — отмечается в статье Huffington Post. — США потеряли около 185 млн долларов за счет отказа от бронирования деловых поездок». Интенсивность деловых поездок между США и другими странами спустя неделю после подписания указа снизилась на 2%.

Согласно подсчетам GBTA, сокращение деловых поездок на 1% в год может привести к потере США 71 тыс. рабочих мест и вызвать уменьшение ВВП на 5 млрд долларов.

Указ Трампа, подписанный 27 января, установил запрет продолжительностью 90 дней на допуск в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Впоследствии федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон) приостановил действие документа, апелляция Минюста на его решение была отклонена, но судебные тяжбы по этому поводу продолжаются. Трамп заявил, что намерен издать новый указ в области ужесточения иммиграционного режима в США.