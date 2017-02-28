Вчера тело погибшего Агшина Абдуллаева было доставлено на родину — в село Киш (Шекинский район).

Как сообщает Шекинское отделение регионального телеканала arbtv, продемонстрировал кадры с похорон шахида. Несущие гроб сотрудники полиции не могли сдержать слез.

Военнослужащие Абдуллаев Агшин Исмаил оглу, Назаров Шахлар Яшар оглу, Гашимли Турал Абдул оглу, Гадимов Зульфи Рагим оглу и Джафаров Закир Назим оглу погибли во время пресечения попытки широкомасштабной провокации ВС Армении по всей линии фронта в ночь с 24 на 25 февраля.