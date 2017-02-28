Несчастный случай произошел, когда мужчина пытался установить оборудование в своем дворе.

В Сураханском районе во дворе частного дома взорвался газовый баллон.

Как сообщили Sputnik Азербайджан в Управлении полиции Сураханского района, происшествие имело место в доме жителя поселка Зых Мурадова Руслана Ракиф оглу, 1979 года рождения. Сообщается, что баллон взорвался, когда мужчина пытался установить его во дворе.

В результате Мурадов получил серьезные ожоги и был доставлен в городскую клиническую больницу номер 5. Состояние пациента оценивается врачами как тяжелое.