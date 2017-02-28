Специальный штаб, созданный в Национальном центре управления движением судов Государственной морской администрации в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 16 декабря 2016 года «О мероприятиях в связи с аварией, произошедшей на нефтесборном пункте Производственного объединения «Азнефть» SOCAR», в составе представителей Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Государственной морской администрации, SOCAR и ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство», продолжает поиск пропавших нефтяников.

Как сообщили АПА в штабе, в результате проводимых поисково-спасательных операций 28 февраля на территории «Пирсаатской каменной гряды» обнаружено тело мужчины.

Выясняется, принадлежит ли тело одному из нефтяников, которые пропали без вести во время аварии, когда обрушилась часть эстакады протяженностью около 150 метров на нефтесборном пункте №3 Нефтегазодобывающего управления имени Н.Нариманова Производственного Объединения «Азнефть» в Каспийском море. После опознания тела общественность будет проинформирована.