Сотрудники посольств РФ и Израиля ждут ответа азербайджанской стороны на запрос о встрече с российско-израильским блогером Александром Лапшиным, находящимся в бакинском СИЗО; о сроках начала судебного процесса пока ничего не известно, сообщил РИА Новости в среду адвокат Эдуард Чернин.

«У меня вчера состоялась встреча с моим подзащитным Александром Лапшиным. Жалоб на условия содержания он не высказал. Все нормально»,- сказал адвокат, добавив, что пока ничего не известно о сроках начала судебного процесса по делу блогера.

По его словам, сотрудники посольств РФ и Израиля ждут соответствующего ответа азербайджанской стороны на запрос о встрече с Лапшиным. «Обращение по этому поводу было. Ждут ответа азербайджанской стороны», — сказал адвокат.