Согласно прошлогодней статистике, в Азербайджане среди 10-летних детей число мальчиков по сравнению с девочками значительно выросло.

Как сообщает АПА, об этом на обсуждении предварительного проекта Национальной стратегии по репродуктивному здоровью населения Азербайджана в 2007-2015 гг. сказала депутат Малахат Ибрагимгызы.

Депутат отметила, что согласно статистике число мальчиков по сравнению с девочками выросло на 4-5%. По ее словам, это серьезная проблема и следует задуматься о будущей судьбе женской половины населения: «Спустя 2-3 года это превратиться в серьезную тенденцию. 5 лет назад это число составляло 1%. Мы не можем опуститься до уровня неразвитых стран в этом вопросе».

По ее словам, нужно каким-то образом регулировать проведение УЗИ, которые не имеют медицинских показаний, во время беременности: «Сегодня встречаются случаи, когда УЗИ проводят без надобности, чтобы узнать пол ребенка и получить награду за благую весть. Этому нужно положить конец».

М.Ибрагимгызы отметила, что большое количество молодых девушек начали выходить замуж за иностранцев, это также является серьезной проблемой.