1 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Местами будет туман, северо-западный ветер днем сменится на южный.

Как сообщили Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 1-4°, днем 9-14° тепла, в Баку ночью 2-4°, днем 11-13° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 770 мм ртутного столба, относительная влажность ночью – 80-90%, днем 55-65%.

Завтра в районах Азербайджана в основном осадков не ожидается, ночью и утром местами будет туман, в восточных районах изморось. Подует западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5° тепла, днем 11-16° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 5-10° тепла.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии МЭПР, в марте среднемесячная температура воздуха будет близка к климатической норме, в некоторых местах несколько превысит ее.

Ожидается, что количество среднемесячных осадков в основном будет близко к климатической норме.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха составит 6-10° тепла (по ночам – 6-11° тепла, в некоторые дни 3° тепла, днем 11-16° тепла, в некоторые дни – 19-24° тепла), что немного превышая, близко к климатической норме.

Ожидается, что количество осадков в марте будет близко к климатической норме (норма – 20-27 мм).