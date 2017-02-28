«Начиная с этого года для абитуриентов создана возможность участвовать во вступительных экзаменах соответственно выбранной группе специальностей 2 раза. Может быть в будущем мы увеличим количество участий во вступительных экзаменах. В будущем у нас будет возможность проводить вступительные экзамены 2-3 раза в год».

Как сообщает АПА, об этом сегодня на пресс-конференции заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

Она отметила, что в прошлом году 8,4% абитуриентов подали заявления в колледжи и ВУЗЫ, получили пропускной лист, но не участвовали в экзаменах: «Новые правила устранят такие случаи».