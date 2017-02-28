Произошедший инцидент на линии фронта в Карабахе, и, в целом, увеличение числа армянских провокаций в последнее время, снова поставили в центр внимания военный фактор решения карабахского конфликта. Это еще раз показывает, насколько важным и правильным было ежегодное наращивание своего военного потенциала Азербайджаном.

Что бы ни произошло, мы должны повышать боеспособность и потенциал нашей армии, не позволить агрессору достичь военного паритета. Хоть Россия и вооружает Армению для создания военного баланса (на самом деле ради своих интересов), но финансово-экономический потенциал Азербайджана позволяет не допустить, чтобы агрессор поспел за нами в гонке вооружений.

Это является уроком произошедшего 25 февраля инцидента. Второй момент – Азербайджан должен, не теряя времени, довести до самого высокого уровня сотрудничество в военной и военно-технической сфере с дружественными странами и стратегическими партнерами, в первую очередь с Турцией, Пакистаном и Израилем. При чем до такого уровня, чтобы Армения и ее покровитель Россия поняли, что в ходе военного противостояния у агрессора не будет шанса на успех.

Это является одним из путей принуждения врага к конструктивным переговорам. Второй путь – превентивные военные удары и локальные операции. До тех пор, пока враг не склонен к миру, Азербайджан должен в одной руке держать «голубя мира», а в другой оружие, и настаивать на своем, не отказываясь от варианта запугивания силой.

То есть, наряду с демонстрацией того, что мы являемся сторонниками мира, когда надо мы должны проявлять воинственную риторику, доводить до сведения противоположной стороны и международной общественности, что единственная альтернатива справедливому миру – это разрушительная для Армении война.

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В этом контексте интересны мнения известных российских политологов в связи с последними инцидентами. Эти комментарии создают впечатление, что в решении карабахского конфликта на передний план вышел военный фактор. Например, по мнению известного политолога, эксперта в области внутренней и внешней политики, обороны и безопасности Григория Трофимчука, война в Карабахе все еще угрожает региону. Об этом он заявил, комментируя обострение на линии соприкосновения в Карабахе и призыв ОБСЕ к Армении и Азербайджану вернуть тяжелую технику на места прежней дислокации.

По его мнению, в будущем, к сожалению, придется ждать только дальнейших обострений, плавно перетекающих в войну:

«Других вариантов нет, так как для урегулирования этой ситуации трем сторонам конфликта было отпущено три полновесных шанса. Первый – это более десятка встреч на высшем уровне между президентами Азербайджана, Армении и России. Второй, уже покороче по времени – период после «апрельской войны». И третий, еще короче – во время президентской «пересменки» в Вашингтоне. Не знаю, отпускает ли судьба в таких случаях четвертый, дополнительный шанс, когда сторонам, в принципе, уже больше нечего сказать друг другу за длинными круглыми столами».

По словам политолога, текущее февральское обострение произошло по той причине, что не выполнены решения ни одного высокого совещания после апреля 2016 года.

«Само собой, на обострение повлиял и факт проведения в Карабахе – фактически, в ходе «апрельского» перемирия – «референдума», который продемонстрировал миру стремление к полному отрыву, даже в топонимическом смысле, от азербайджанских корней. Призывы к добру и миру — это прекрасно, но это уже не работает, или даже работает прямо на войну. А раз никто не хочет брать на себя ответственность хотя бы в этом пункте, тогда снимаются последние сдерживающие барьеры», — отметил эксперт.

«Москва опасается назвать агрессором и армян, и азербайджанцев. Опасность состоит еще и в том, что на каком-то этапе карабахская война может принять формы текущего противостояния на Донбассе, когда стороны регулярно обстреливают друг друга из тяжелого вооружения. В любом случае, Армения теперь, как и Азербайджан, не пойдет ни на какие уступки, на которые, возможно, была готова лет пять тому назад», — заявил эксперт.

Другой российский политолог и военный аналитик Александр Храмчихин ответил на вопрос «Почему обострение в Карабахе началось именно сейчас? », следующим образом:

«А почему бы и не сейчас? Позиции сторон противоположны и непримиримы. Война может начаться в любой момент, и завтра, и через 10 лет. Мирным путем решить карабахский конфликт практически невозможно, разве что в одной из конфликтующих стран произойдут какие-то невероятные события», — подчеркнул Храмчихин.

Напомним, что в прошлом году Храмчихин в своей аналитической статье писал о соединениях армянской армии и их дислокации. В другом материале он анализировал стоящие перед азербайджанской армией задачи, самое главное, задачу освобождения Карабаха в новой войне.

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Можно как согласиться, так и не согласиться с прогнозами и мнениями российских политических и военных аналитиков. Однако нельзя не воспринимать их всерьез. Как минимум потому, что они прекрасно осведомлены о коренных интересах Кремля в связи с карабахским конфликтом. В этом смысле можно принять мнение Храмчихина, что «война неизбежна» и «Армения никогда не пойдет на уступки». Почему?

Потому что реальность заключается в том, что если Россия не будет стоять за Арменией, не будет ее всесторонне опекать, не будет вмешиваться в регион, то Ереван не сможет выстоять перед Азербайджаном и недели, сразу же согласиться на мир и займет свое место и статус в регионе. Значит, война и крупномасштабные столкновения неизбежны. Это является горькой реальностью, прячущейся в прогнозах и предупреждениях российских экспертов.

(В данном материале была использована информация с сайта haqqin.az)