Международным посредникам необходимо помочь сторонам карабахского конфликта уважать режим перемирия.

Как передает news.am, об этом заявил в интервью «Голосу Америки» бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик.

«Необходимо уважать режим перемирия, необходимо нормализовать ситуацию, в первую очередь чтобы спасти жизни, но также для продвижения переговорного процесса. Пока конфликт в активном состоянии, пока продолжаются военные действия, очень сложно добиться прогресса в урегулировании», — отметил Уорлик.

Комментируя последнее заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Джеймс Уорлик подчеркнул, что посредники не жалеют усилия, чтобы помочь сторонам уважать режим перемирия и избежать жертв. «Я надеюсь, что президенты согласятся встретиться и переговорный процесс продвинется вперед. В конце декабря, когда я ушел с поста сопредседателя, на столе переговоров имелись интересные предложения, которые могут создать возможность обсуждения между двумя сторонами», — отметил бывший сопредседатель.

Джеймс Уорлик также подчеркнул, что по сей день не выявлены все подробности апрельской войны: «В апреле мы стали очевидцами многочисленных жертв, и даже сегодня я не уверен, что мы знаем точное число погибших». Однако, добавил Уорлик, настало время мира. «Мир все изменит в регионе. Для Армении он изменит основы всего общества», — считает он.