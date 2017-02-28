Распоряжение президента Азербайджана Ильхама Алиева «О дополнительных мерах по регулированию организации вступительных экзаменов в вузы и средние специальные образовательные заведения страны» охватит 70 тысяч абитуриентов.

Как сообщает АПА, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявила председатель совета директоров ГЭЦ Малейка Аббасзаде.

Она отметила, что вступительные экзамены в колледжи или вузы будут финансироваться из госбюджета: «Я говорю 70 тысяч основываясь на показатель 2016 года. Эта цифра может возрасти или сократиться».