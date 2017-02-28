Оператор почтовой связи Азербайджана ООО Azerpoct запустил онлайн службу находок утерянных документов — pochtap.az, сказали Trend во вторник в ООО.

Посредством сайта предоставляется возможность ввести данные потерянного документа и данные, удостоверяющие личность владельца (тип и номер документа, имя, фамилия, отчество, контактный номер владельца).

«Данные будут внесены оператором сервиса в базу данных утерянных документов. В случае если документ будет найден, то владелец будет уведомлен об этом, и ему сообщат в какое почтовое отделение необходимо подойти, чтобы забрать документ», — сказали в ООО.

Также посредством сайта pochtap.az в разделе «найти документ» можно проверить информацию о том, найден утерянный документ или нет. Граждане могут также предоставить найденный документ, обратившись в любое отделение почтовой связи.

В настоящее время посредством службы находок утерянных документов найдено 34 документа.

Для информирования граждан по интересующим их вопросам касательно сервиса Pochtap почтовым оператором задействован номер службы поддержки — «169».