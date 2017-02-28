Солдат азербайджанской армии Назаров Шахлар Яшар оглу (1990 г.р.), погибший несколько дней назад при предотвращении провокации армянских вооруженных сил, сегодня был похоронен в родном Ярдымлинском районе.

Как сообщает АПА, тело военнослужащего ВС Азербайджана было предано земле на кладбище в селе Пештесар.

На церемонии похорон присутствовали представители Минобороны, Исполнительной власти района, общественности.

В честь погибшего солдата был дан торжественный залп, после чего тело шехида было предано земле.

Отметим, военнослужащие Абдуллаев Агшин Исмаил оглу, Назаров Шахлар Яшар оглу, Гашимли Турал Абдул оглу, Гадимов Зульфи Рагим оглу и Джафаров Закир Назим оглу погибли во время пресечения попытки широкомасштабной провокации ВС Армении по всей линии фронта в ночь с 24 на 25 февраля.

Тела военнослужащих были вынесены с поля боя при участии международных посредников.