Esger Shehid Soldat 3

Солдат азербайджанской армии Назаров Шахлар Яшар оглу (1990 г.р.), погибший несколько дней назад при предотвращении провокации армянских вооруженных сил, сегодня был похоронен в родном Ярдымлинском районе.

Как сообщает АПА, тело военнослужащего ВС Азербайджана было предано земле на кладбище в селе Пештесар.

На церемонии похорон присутствовали представители Минобороны, Исполнительной власти района, общественности.

В честь погибшего солдата был дан торжественный залп, после чего тело шехида было предано земле.

Отметим, военнослужащие Абдуллаев Агшин Исмаил оглу, Назаров Шахлар Яшар оглу, Гашимли Турал Абдул оглу, Гадимов Зульфи Рагим оглу и Джафаров Закир Назим оглу погибли во время пресечения попытки широкомасштабной провокации ВС Армении по всей линии фронта в ночь с 24 на 25 февраля.

Тела военнослужащих были вынесены с поля боя при участии международных посредников.

16864959_692156590957002_3166969659517541321_n 16997835_692156287623699_5128956584608812630_n 16998043_692156487623679_4273417414709890902_n 16998154_692156434290351_7775170251874516007_n 16998851_692156414290353_1019722500460077963_n 16998864_692156100957051_5747130367471234892_n 17021538_692156360957025_4083972871186379097_n 17022098_692156254290369_2190336634926717362_n 17022461_692156547623673_8252687885495461748_n 17022481_692156517623676_4112066086739721302_n