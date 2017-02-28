Французский адвокат Одивер Пердо выступил инициатором петиции по признанию властями Франции геноцида Ходжалы.

Как передает Тренд, петиция размещена на сайте change.org и обращена к властям Франции.

«Немногие французы знают о трагедии в Ходжалы, и французские власти, даже если они в курсе этой истории, предпочитают молчать, чтобы избежать необходимости возложить ответственность на виновных», — говорится в петиции.

Тем не менее, будучи традиционным защитником прав человека, Франция не должна проявлять равнодушия, говорится в петиции.

«Сегодня, 25 лет спустя мы хотим, чтобы французское правительство и международные организации признали факт резни в Ходжалы. Моя инициатива преследует одну цель — отдать дань памяти забытым жертвам преступления», — пишет Пердо.

Подписать петицию можно по ссылке https://www.change.org/p/petition-pour-faire-reconnaitre-le-massacre-de-khojaly