В Баку 40-летняя женщина покончила с собой, повесившись на оконной раме.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе.

Проживающая в частном доме в поселке Пиршаги Ахемедова Гюльбяниз Мубариз гызы 1977 г.р. повесилась на веревке на железной оконной раме.

Тело женщины передано в Сабунчинский отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии.

В Сабунчинской районной прокуратуре по факту возбуждено уголовное дело по статье 125 Уголовного кодекса (доведение до самоубийства), причины самоубийства устанавливаются.