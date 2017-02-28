Известный прокремлевский политолог Сергей Марков в интервью российским СМИ рассказал о том, что стоит за нынешней эскалацией конфликта в Карабахе.

Минвал приводит данное интервью без сокращений.

— Какая из двух сторон сейчас ответственна за обострение ситуации?

— Как представляется, на этот раз инициатива скорее принадлежала Еревану. Да, мы всей полноты картины не знаем, но судя по заявлениям военных представителей Армении, все-таки это они затеяли. Напомню, что в апреле прошлого года было наоборот, и тогда Армения потеряла несколько высот и одну деревню.

— В чем причины нынешнего обострения?

— Сейчас, судя по всему, Ереван решил вернуть утраченное. Так, по крайней мере, представляется, глядя со стороны. Соответственно, первая цель – восстановить единство линии обороны, которая была создана в прошлые годы, но в ее конфигурации, как я уже сказал, в апреле 2016 года возникло изменение. Вторая цель – укрепить позиции президента Армении, чья популярность в последнее время упала. Вот, собственно, в ход и пошла «маленькая победоносная война».

К тому же война позволяет Армении ответить на международную критику относительно неисполнения Ереваном известной дипломатической формулы, ранее предложенной обеим сторонам конфликта.

— В чем суть этой «формулы»?

— Армения возвращает Азербайджану территории вокруг Нагорного Карабаха, а в свою очередь Азербайджан обязуется провести демилитаризацию этих территорий. Понятно, что факт войны дает Еревану возможность сказать: «ну как же идти на такой обмен, если у нас тут война?!» То есть Армения получает обоснование ужесточить свою позицию на переговорах в целом.

— Вы назвали три причины. Это всё?

— Есть и еще один момент. Долгое время считалось, что армия Армении сильнее азербайджанской, но апрельские боестолкновения показали, что это не так. Думаю, подъем боевого духа армянской армии и восстановление уверенности армянского народа в силе своей армии– тоже одна из задач нынешнего обострения конфликта.

— Теперь перейдем к вопросу о том, какой должна быть позиция Москвы.

— «Мирим всех» — вот наш принцип.

— А как этого добиться?

— В политологическом сообществе поговаривают, что предыдущая война закончилась, когда Владимир Путин позвонил президентам Армении и Азербайджана и потребовал от двух сторон остановиться.

— Не совсем понятно, что может Москва предложить Еревану и Баку или, точнее сказать, на какие кнопки Россия могла бы нажать, для того чтобы урегулировать проблему.

— Кто не остановится, тот не получит поддержки России, — это рычаг воздействия, который есть у Москвы. Пока Россия взяла тайм-аут и немного выжидает. Надо собрать всю информацию, разобраться в деталях и тонкостях нынешнего военного эпизода и только потом действовать.

Источник: www.km.ru