Официальный курс доллара США по отношению к азербайджанскому манату на 28 февраля установлен на уровне 1.7475 маната, а евро — 1.8505 маната.
Официальный курс доллара США по отношению к азербайджанскому манату на 28 февраля установлен на уровне 1.7475 маната, а евро — 1.8505 маната.
Дата: 2017/02/28 9:40
Раздел: Азербайджан, Экономика
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