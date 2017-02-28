Небольшой самолет упал на жилые дома в американском городе Риверсайд (штат Калифорния).

Как передает Газета.ру, легкий двухмоторный самолет Cessna 310, направлявшийся из муниципального аэропорта в Риверсайде в Сан-Хосе, рухнул через несколько минут после начала полета.

После катастрофы начался пожар. Два частных дома, на которые упало воздушное судно, охватило пламя. Огонь также распространился на соседнее жилое здание. По данным властей, в результате инцидента погибли четыре человека, еще два человека получили ранения. В настоящее время неизвестно, являются ли жертвы пассажирами самолета, или в момент крушения они находились в домах.