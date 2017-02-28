Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен обострением ситуации в зоне карабахского конфликта, а также призывает противоборствующие стороны соблюдать режим прекращения огня и без промедления возобновить предметные переговоры.

Как передает ТАСС, об этом заявил в понедельник журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

«Мы обеспокоены недавними сообщениями о столкновениях вдоль линии соприкосновения», — сказал он, отметив, что генсек ООН в полной мере поддерживает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху, нацеленные на «снижение опасного уровня напряженности и предотвращение дальнейшей эскалации ситуации».

По словам Дюжаррика, административный глава всемирной организации «призывает все стороны воздержаться от любых действий, которые могут навредить соглашению о прекращении огня, и без промедления возобновить предметные переговоры, нацеленные на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта».