Правительство Нижегородской области содействует Группе «ГАЗ» в продвижении продукции на рынки стран СНГ, в настоящее время ведутся переговоры о поставках автомобилей в Азербайджан и Таджикистан. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

«Сейчас ведутся такие переговоры с Азербайджаном, также перспективным рынком для «ГАЗа» на 2017 год является Таджикистан. Мы по всем республикам СНГ ведем эту работу», — сказал губернатор.