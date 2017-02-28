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Актер Николай Караченцов получил сотрясение мозга в результате ДТП

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Российский актер Николай Караченцов госпитализирован после аварии под Москвой. Об этом сообщает Life со ссылкой на очевидца.

ДТП произошло в Щелковском районе Подмосковья. Автомобиль Toyota Highlander, в котором актер находился на пассажирском сиденье, столкнулся с «Газелью». В результате аварии иномарка перевернулась и встала на колеса.

Караченцов был доставлен в больницу с сотрясением мозга. Помимо него в автомобиле находилась его родственница Эльза Ивлева и его медсестра. Они также пострадали в результате аварии.

Дата: 2017/02/28 0:15

Раздел: Life-style

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