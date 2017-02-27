Писатель Чингиз Абдуллаев опубликовал в соцсети гневный пост о сносе памятника великому азербайджанскому поэту Микаилу Мушвигу в Баку. Минвал приводит его без изменений.

В Баку варварски убрали памятник Микаилу Мушвигу. Не пишу — разрушили. Понимая какую глупость сделали, теперь пытаются оправдаться — заявляя, что все восстановят. Почему нельзя было поставить вывеску, что памятник на реконструкции и не нервировать миллионы людей? Или для этого нужно особое образование?

В который раз думаешь о том как легко плюнуть на весь народ.

Умница и интеллектуал Микаил Мушвиг был расстрелян в тридцать лет! Он был мальчиком с душой поэта! Его убили!

И первый памятник всем погибшим писателям и поэтам был установлен в советское время (!!!) в здании Союза писателей Азербайджана.

Может поэтому всех людей так возмущает эта глупая акция? Мы посоветовались с Натигом Расул-заде и решили выступить от имени ПЕН-клуба заявив, что все сделали «правильно», Нужно заодно снести и стеллу с именами погибших в Союзе писателей, Потом убрать памятник Сабиру. Он такое написал про мусульман. Когда он их видит, то боится, Потом снести памятник Низами. Сколько раз доказывали наши «патриоты»,что все пишущие и говорящие на других языках наши потенциальные враги. Заодно уберем памятник Физули. Он тоже человек ненадежный, Творил сразу на трех языках и еще похоронен в Кербеле. Я там был видел могилу Физули в мечети внука пророка! И конечно Насими. Его убили в Сирии, а не на родине. Значит не совсем патриот! Давайте все уберем. Нам они не нужны!

Вспомните, как во времена «народной революции» в музыкальную академию врывались люди с криками, что нам не нужны Моцарты и Бетховены, а Союз писателей получал письма с приказами уничтожить книги Маркса, Фейербаха, Плеханова, Канта, Гегеля и даже Самеда Вургуна (???) . А недавно меня спросили — не пора ли перестать преподовать учение Чарльза Дарвина, которое противоречит нашим «истинным ценностям»? Это все из одного ряда! Однако в Баку есть еще много нормальных людей и сотни тысяч граждан:которые любят и ценят выдающегося азербайджанского поэта Микаила Мушвига! Этим актом «строители» оскорбили память гражданина и патриота, народного писателя Азербайджана Гюльгусейна Гусейноглу, который был для меня нравственным примером во всем! Человек влюбленный в поэзию Мушвига, его достойный адепт, отсидевший столько лет на каторге во имя свободы своей страны! Только ради его памяти я не имею права молчать!