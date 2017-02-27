ЛУКОЙЛ намерен расширить свою сеть АЗС в Турции, сообщил президент компании Вагит Алекперов в интервью РБК во время инвестфорума в Сочи. Сейчас компании принадлежит более 600 АЗС или 5% рынка моторных топлив в стране.

«Мы увеличили свое присутствие в Бельгии и Голландии, где есть у нас нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), сильно присутствуем на Балканах и продолжаем усиливаться, мы намерены активизироваться в Турции, потому что наши заводы ориентированы на этот рынок», — рассказал глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов в интервью РБК на форуме в Сочи. «Будет больше заправок, больше терминалов, больше логистики», — добавил он. Алекперов не сообщил, сколько компания намерена потратить на расширение своего бизнеса в Турции.

Источник в ЛУКОЙЛе уточнил, что речь идет о приобретении новых автозаправочных станций (АЗС), нефтебаз и инфрастуктуры по перевалке нефти и нефтепродуктов. Участие в строительстве или приобретении НПЗ внутри страны, по словам собеседника РБК, не рассматриваются из-за недозагрузки собственных европейских мощностей.

Пресс-секретарь ЛУКОЙЛа Виталий Матушкин не уточнил, сколько компания готова вложить в приобретение новых АЗС в Турции, и будут это готовые объекты либо речь идет о строительстве новых.

Сейчас у ЛУКОЙЛа в Турции более 600 АЗС и 5% рынка моторных топлив в стране. На турецкий рынок ориентированы НПЗ компании в Болгарии и Румынии, а на строительство собственного НПЗ в Турции компания пока не решилась. Обширную сеть АЗС ЛУКОЙЛ получил в 2008 году, купив компанию Akpet за $555 млн. Помимо сети АЗС в Akpet входят 5 хранилищ сжиженного углеродного газа (СУГ), три ТЗК для авиатоплива, завод по производству и фасовке моторных масел, восемь нефтепродуктовых терминалов, в том числе с возможностью морской перевалки и соединенные с тремя НПЗ Тюпраш (Tupras).Общая мощность терминалов по хранению нефтепродуктов — более 300 тыс куб м.

Глава представительства ЛУКОЙЛа в Турции Араш Репак сказал турецкому агентству Anadolu 17 февраля 2017 года, что ЛУКОЙЛ не только достиг поставленных целей на рынке Турции, но и открыл в стране новые АЗС. По его словам, благодаря успешной политике управления, удобному расположению сети АЗС и нефтеперерабатывающих предприятий за последние 10 лет ЛУКОЙЛ занял шестое место на топливном рынке Турции и пятое по числу АЗС в стране.