Две женщины устроили драку в поезде, который следовал из Лондона в Хантингдон. Причиной конфликта стало то, что одна из пассажирок положила бублик на голову мужчины, сидящего перед ней, сообщает Лайф со ссылкой на Daily Mail.

Другая женщина, которая находилась в поезде, возмутилась и попыталась проучить оппонентку. Изначально эти намерения вызвали лишь смех, но позже переросли в то, что женщина и сама была не прочь подраться.

Конфликт прекратил мужчина, на голову которого положили бублик. Он просто выкинул его в окно.

