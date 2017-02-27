В столице Украины 3 марта состоится митинг секс-работниц против штрафов за проституцию. Участницы акции будут протестовать у Верховной Рады, на площади Независимости (майдане Незалежности), кабинета министров и Администрации президента. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает kp.ua.

«Ликвидация штрафов — первый шаг на пути к легализации проституции», — заявили организаторы акции. По их словам, проституция — такая же работа, как и все остальные. Они отмечают, что этот бизнес легализован в большинстве европейских стран.

Основным требованием митингующих станет исключение из Кодекса Украины об административных правонарушениях статьи, предусматривающей ответственность за проституцию. «Мы хотим, чтобы убрали штрафы, чтобы у девочек пропал страх перед шантажом и коррумпированной полицией», — сообщили активисты. Они добавили, что из-за возможного преследования участницы марша вынуждены будут скрыть лица под масками.