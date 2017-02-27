26 февраля группа молодых армянских экстремистов пытались насильственными методами продемонстрировать свой протест недалеко от церкви Святого Роха в Париже, где проходил концерт, посвященный 25-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Европейском азербайджанском обществе (TEAS), протестующие предприняли серьезные попытки, чтобы окружить церковь и помешать участникам концерта зайти внутрь, в результате гостям пришлось воспользоваться задним входом. Экстремисты свалили пожилую женщину, стремящуюся войти в церковь. Хотя до начала концерта крики армян были слышны, однако красивая музыка и громкие аплодисменты участников с легкостью заглушали эти звуки. Среди трехсот гостей на концерте были также посол Азербайджана во Франции Эльчин Амирбеков, руководитель нашего постоянного представительства при ЮНЕСКО Анар Керимов, президент Ассоциации друзей Азербайджана, депутат Жан-Франсуа Мансель.

На концерте квартет Quatuor Chagall исполнил «Элегию» выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова, «Барзани» Хайяма Мирзазаде и «Orientale» испанского композитора Энрике Гранадоса.

Концерт завершился симфонической поэмой французского композитора Пьера Тилло «Ходжалы 613» об ужасах этой трагической ночи. Произведение, воссоздавая при помощи скрипки, кларнета и квартета струнных инструментов шествие солдат, крики, пулеметный огонь, а также ритмы национальной музыки, производит сильное впечатление. Музыку П. Тилло исполнили азербайджанская скрипачка Назрин Рашидова, латвийская кларнетистка Анна Гагане и квартет Quatuor Chagall.

Директор французского офиса Европейского азербайджанского общества Мари-Летиция Гурден сказала: «Когда невозможно молчать, музыка может выразить то, что нельзя сказать. В разгар армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта те, кто оккупировали город Ходжалы, подвергли массовому уничтожению гражданское население города, пытавшееся спастись бегством. Всего погибло 613 человек – мужчины, женщины, дети и старики. Это печальное военное преступление напоминает то, что сделали нацисты в 1944 году в отношении жителей села Орадур-сюр-Глан в Нормандии.

Несмотря на то, что Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, осуждающие захватническую политику Армении, она и сегодня продолжает держать под оккупацией Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов. Один миллион беженцев и вынужденных переселенцев расселен в различных местах Азербайджана. Сегодняшний музыкальный вечер посвящен памяти ходжалинских шехидов и азербайджанцам, единственное желание которых – вернуться в свои дома».