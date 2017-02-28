Жительнице американского города Ханновер, Деборе Батлер, предъявили обвинения в том, что она может быть причастна к смерти 96-летней женщины, сообщает Лайф со ссылкой на Daily Mail.

По предварительной информации, подопечная Батлер, Мэри Стонер, скончалась через неделю после того, как пожила у сиделки. Так, старушку привезли в дом обвиняемой 3 февраля прошлого года, а уже 6-го увезли в больницу. Через неделю она скончалась.

Как показало вскрытие, Мэри Стонер умерла от осложненного сепсиса после хемиптероза, который был вызван укусами постельных клопов. Полиция провела обыск в доме сиделки. Паразиты были обнаружены везде.