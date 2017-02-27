Член делегации Азербайджана в Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ Кямран Набизаде ответил на сделанное в ходе зимней сессии ПА армянским депутатом заявление о том, что экстрадиция блогера Александра Лапшина в Азербайджан является незаконной.

В ответ Набизаде сказал, что в каждой стране мира предусмотрена уголовная ответственность за нарушение ее границы и незаконный въезд. Азербайджанский депутат сообщил членам ПА ОБСЕ, что любой иностранный гражданин может посетить Нагорно-Карабахский регион Азербайджана, однако такие визиты должны осуществляться только с разрешения официального Баку.

На заседании ПА ОБСЕ на тему «Права человека во время кризиса» Набизаде также отметил, что сепаратизм и попытки изменить политическую карту мира приводят к нарушению прав человека.

«Именно по этой причине должна вестись борьба с сепаратистскими настроениями, в противном случае кризисы еще больше усугубятся, миграционные процесс обострятся, и все это приведет к еще более значительному нарушению прав человек», — сказал депутат (цитата по «Тренду»).

Набизаде подчеркнул значение мультикультуральных ценностей и народной дипломатии в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. По его словам, конфликты должны решаться только на основе норм международного права и принципа территориальной целостности.