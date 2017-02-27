«В настоящее время солдат Гусейнов Мурад Ильгар оглу проходит службу в одной из военных частей Вооруженных Сил. А фотография, которая была распространена, была сделана и размещена в социальных сетях его родственниками в феврале 2016 года на соревнованиях Вооруженных Сил по поднятию тяжестей».

Об этом АПА сообщили в пресс-службе Минобороны в связи с распространившейся в армянской прессе со ссылкой на пользователей социальных сетей и некоторые СМИ информацией о якобы гибели азербайджанского солдата Мурада Гусейнова.

«В связи с безосновательными новостями о событиях последних дней на линии соприкосновения распространившимся в социальных сетях, фиктивными видеороликами и фотографиями в «Youtube», мы сообщаем, что все это целенаправленно совершается определенными лицами по заказу спецслужб Армении.

Министерство обороны официально сообщает, что не вызывает никаких сомнений заинтересованность Армении в распространении такой информации провокационного характера и в создании замешательства в нашем обществе.

Пресс-служба предоставила АПА видеообращение Мурада Гусейнова.