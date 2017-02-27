Народный артист СССР Алексей Баталов, попавший в одну из московских больниц несколько дней назад, пошел на поправку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на жену актера Гитану Леонтенко.

В январе Баталов повредил ногу, и по информации СМИ, 23 февраля артиста госпитализировали – у 88-летнего актера были диагностированы осложнения после протезирования сустава. Состояние Баталова оценивалось как средней тяжести.

«Алексей Владимирович чувствует себя уже хорошо, пошел на поправку, в конце недели поеду к нему и буду точно знать, когда выпишут», – рассказала Леонтенко.