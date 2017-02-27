Депутат Верховной Рады Украины Андрей Артеменко заявил, что США юридически имеют право претендовать на территорию Крыма. Об этом в понедельник, 27 февраля, парламентарий сообщил во время пресс-конференции, передает Lb.ua.

По его словам, в 1920 году американское правительство предоставило России кредит в размере 50 миллионов долларов. «Они [руководители СССР] заложили Крым как территорию, которая должна быть передана США, если он не будет возвращен», — отметил Артеменко.

Он добавил, что в 1954 году, когда пришел срок погашения долга, в Америке появился проект по освоению полуострова под названием «Новая Калифорния». «Я уверен, что именно поэтому Крым был передан Украине, чтобы сохранить эту территорию за Советским Союзом», — подчеркнул нардеп.