Поиски тел военнослужащих, погибших во время событий вдоль линии соприкосновения войск, завершились

Об этом АПА сообщили в азербайджанском представительстве Международного комитета красного креста (МККК).

В информации отмечается, что операция была проведена 27 февраля по желанию сторон и на основании достигнутого между ними согласия.

Операция была осуществлена в координации МККК с сопредседателями Минской группы и специальным представителем ОБСЕ.

Военнослужащие Абдуллаев Агшин Исмаил оглу, Назаров Шахлар Яшар оглу, Гашимли Турал Абдул оглу, Гадимов Зульфи Рагим оглу и Джафаров Закир Назим оглу погибли во время пресечения попытки широкомасштабной провокации ВС Армении по всей линии фронта в ночь с 24 на 25 февраля.

Их тела оставались на поле боя.