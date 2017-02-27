В Баку с завтрашнего дня ограничивается движение по проспекту Нариманова, сообщили в понедельник в ОАО «Азеравтойол».

Движения будет ограничено на участке от памятника Нариману Нариманову до круга перед зданием Государственного комитета по статистике.

Ограничение будет действовать до завершения работ по реконструкции.

Проспект Нариманова реконструируется в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева об улучшении дорожной инфраструктуры вокруг площади Физули и комплекса мечети Тезепир на территории Ясамальского района Баку.