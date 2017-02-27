В понедельник состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и эмира Катара Шейха Тамима бин Хамада Аль Тани в расширенном составе.

На встрече было отмечено ускоренное развитие в последнее время отношений сотрудничества между странами, охватывающего различные сферы.

Вспомнив визит в Азербайджан, эмир подчеркнул стремительное развитие республики, отметил, что в Азербайджане существует безопасность и стабильность, что создает возможность для развития как сферы экономики, так и туризма.

Эмир Катара подчеркнул, что взаимные визиты служат развитию сотрудничества между странами.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил предыдущий визит в Катар, сказал, что стал свидетелем большого развития в стране за прошедший период.

Коснувшись проведения реформ по диверсификации экономики, развития ненефтяного сектора в Азербайджане, глава государства подчеркнул, что главной задачей является экспорт продукции ненефтяного сектора на зарубежные рынки.

В ходе беседы была отмечена важность расширения связей в различных направлениях, в том числе в сферах сельского хозяйства, туризма, культуры, обсуждены возможности совместного инвестирования в реализацию проектов в различных сферах в других странах, сотрудничества в нефтяной и газовой сфере.