В Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана по номеру 161 поступило обращение от жителя столицы, пожаловавшегося на то, что у него потребовали взятку в Бакинском наркологическом диспансере.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджана Эльдар Султанов, начатое разбирательство установило, что главврач диспансера Гусейн Гасанов в январе-феврале 2017 года посредством своей подчиненной Матанат Шамчиевой вымогал взятку – 3190 манатов – за выдачу справок о наличии или отсутствии учета в диспансере.

В отношении Гусейна Гасанова возбуждено уголовное дело по статье 311.1 («Получение взятки») Уголовного кодекса АР, решением суда он был арестован, ведется следствие.

Кроме того, приказом Министерства здравоохранения главврач был уволен с занимаемой должности.