Фракция социал-демократической партии в Бундестаге Германии распространила заявление в связи с 25-летней годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт фракции, в заявлении говорится, что в ночь на 26 февраля 1992 года армянская армия захватила город и убила мирных граждан, в том числе женщин, детей и стариков.

По меркам «Human Rights Watch» это стало самым большим геноцидом за период нагорно-карабахского конфликта. Несмотря на то, что с 1992 года Минская группа ОБСЕ старается мирно урегулировать конфликт, все усилия по отмене существующего «статус-кво» обернулись неудачей. Конфликт устойчиво мешает развитию и стабильности в регионе. Как фракция социал-демократической партии в Бундестаге мы поддерживаем, чтобы Германия была надежным партнером и для Армении, и для Азербайджана.

Продолжительное урегулирование нагорно-карабахского конфликта возможно только мирным путем. Фракция Социал-демократической партии Бундестага рассматривает поминовение жертв Ходжалы в качестве возможности для предпринятая шага на пути мира и примирения. Это способ еще раз задуматься над приложенными до сегодняшнего дня усилиями для урегулирования продолжающегося на протяжении 25 лет конфликта и искать новые импульсы, которые будут содействовать мирному урегулированию конфликта. Нагорно-карабахский конфликт не должен забываться. Мирное урегулирование этого конфликта приведет к созданию новых положительных экономических и социальных импульсов в регионе. Стабильность на Южном Кавказе представляет большой интерес для Германии и для Европы в целом».

Председатель Группы дружбы Бундестага Германии по Южному Кавказу Карин Штренц распространила заявление, осуждающее Ходжалинский геноцид: «Бундестаг Германии видит мир в качестве главного условия для стабильности в Европе. Серьезным шагом на пути урегулирования конфликта является выражение сожаления и раскаяния в связи с бесчеловечными событиями в Ходжалы. Это было бы важным шагом на пути становления мирных отношений на Южном Кавказе».