Вся суть мира в Нагорном Карабахе – это взаимные уступки. Об этом в беседе с журналистами в Национальном Собрании заявил 27 февраля глава парламентской фракции Армянского национального конгресса Левон Зурабян. Информацию распространяет издание News.am.

Он напомнил, что стремление к взаимным уступкам у команды экс-президента Левона Тер-Петросяна было в 1991 году, в 1994 году, в 1998 году и после этого. «Я не думаю, что какой-то серьезный человек, имеющий логику, может не понимать, что мир – это необходимость, что этого можно достичь без взаимных уступок», — отметил Зурабян.