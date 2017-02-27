Azercell Teleсom продолжает оказывать поддержку студентам, в рамках программы Карьерной Академии SABAH. На этот раз сотрудники компании прошли двухдневный тренинг для студентов, в рамках проекта Зимняя Школа Карьеры SABAH, в городе Губа. Участники с большим интересом встретили тренинг курсы, проведённые руководителем отдела Бизнес Партнерства департамента Подбора Персонала Azercell Teleсom Айтен Фарзалиевой и специалистами по Приему на Работу Севиндж Теймуровой, Вахидой Оруджевой и Айсель Эйнуллаевой.

На тренинге, где участвовало более 100 студентов, были представлены и обсуждены такие темы, как планирование карьеры, создание резюме и CV, подготовка к интервью, навыки презентации и т. п.

Участники тренинга поделились своими впечатлениями и приобретенными навыками. Шахин Халилов, АТУ: “После тренинга я осознал, насколько неправильно было составлено моё CV. Я получил реальную возможность заново оформить его. Мы также подробно изучили процесс успешного прохождения интервью. Сейчас я полностью готов “атаковать вакантные позиции.”

Афсана Фарзалиева, АГЭУ: “Благодаря тренингу мы научились правильно составлять CV и, после этого занятия, нам стало ясно по каким причинам нас могут не пригласить на интервью или почему мы можем неуспешно пройти собеседование. На тренинге мы также познакомились с типами и практическими этапами интервью. Считаю, что теперь мы можем намного продуктивнее искать возможности на рынке труда!”

По завершению двухдневного тренинга участникам были вручены сертификаты, а тренерам — благодарственные дипломы.

Отметим, что Azercell и группы SABAH имеют широкий спектр сотрудничества. В прошлом году 50% мест, в рамках Студенческой Программы Azercell по городу Баку, были выделены для студентов групп SABAH. Помимо этого, среди 5 групп, которые были отобраны по результатам шестимесячной инкубационной программы, проводимой в сотрудничестве с Центром Предпринимательства и Инноваций Barama, состояла из студентов группы SABAH. В конце прошлого года Azercell провела для студентов групп SABAH ознакомительный тур по Azercell Plaza и короткие информационные сессии по темам «Знакомство с GSM Технологиями», «Управление продуктами», «Создавай свой Бренд».

Отметим, что основной целью организации Зимней Школы Карьеры SABAH является обучение студентов последних курсов навыкам создания и построения успешной карьеры. Группы SABAH созданы по инициативе Министерства Образования в 7 высших учебных заведениях в учебном году 2014/2015. Основной целью проекта SABAH является повышение уровня высшего образования, создание новой и отличной среды, а также подготовка кадров, отвечающих современным требованиям. На сегодняшний день группы SABAH существуют в 11 высших учебных заведениях и объединяют более 2300 студентов по 45 специальностям. В конце учебного года 2016/2017 выпускниками групп SABAH станут более 740 студентов.