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В понедельник завершился официальный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Катар.

Информацию об этом распространил официальный сайт главы государства.

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