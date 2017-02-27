Центральный банк Азербайджана установил официальный курс маната по отношению к доллару на 28 февраля 2017 года.
Как сообщили в ЦБА, курс был установлен на уровне 1,7475 маната.
Дата: 2017/02/27 17:15
Раздел: Азербайджан, Экономика
Просмотров:
377
Азербайджанский депутат в ПА ОБСЕ ответил на претензии армян в связи с экстрадицией Лапшина
Гусейнов Мурад продолжает проходить службу
Основная задача реформ по диверсификации экономики
Социал-демократическая партия Германии и группа дружбы по Южному Кавказу Бундестага распространили заявление в связи с Ходжалинским геноцидом
Операция была осуществлена в координации МККК с сопредседателями МГ ОБСЕ и специальным представителем ОБСЕ
В Баку начат ремонт автобусных остановок, поврежденных в минувшие выходные сильным ветром.
Кабинет Министров утвердил «Правила предоставление жилых помещений фондов для временного поселения вынужденных переселенцев».
В понедельник завершился официальный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Катар.
Азербайджан с помощью международных посредников эвакуировал тела военных с поля боя