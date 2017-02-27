В Баку начат ремонт автобусных остановок, поврежденных в минувшие выходные сильным ветром.

Как сообщил 1news руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев, ветер повредил остановки в транспортном хабе, расположенном у станции метро «Кероглу».

«Все остановки, находящиеся на нашем балансе, уже ремонтируются. Также БТА оповестило о поврежденной ветром остановке у станции метро «20 Января» структуру, на балансе которой она находится, и эта автобусная остановка также будет отремонтирована», — отметил М.Агаев.