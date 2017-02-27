Тела пяти азербайджанских военнослужащих, погибших в ходе отражения крупномасштабного наступления подразделений Вооруженных сил Армении, эвакуированы с поля боя, говорится в заявлении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

«Тела наших военнослужащих, погибших при пресечении крупномасштабных провокаций, совершенных вооруженными силами Армении по всей линии фронта в ночь с 24-го на 25-е февраля, были эвакуированы с поля боя. Эвакуация тел была проведена с участием международных посредников», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

Военнослужащие Абдуллаев Агшин Исмаил оглу, Назаров Шахлар Яшар оглу, Гашимли Турал Абдул оглу, Гадимов Зульфи Рагим оглу и Джафаров Закир Назим оглу погибли во время пресечения попытки широкомасштабной провокации ВС Армении по всей линии фронта в ночь с 24 на 25 февраля.