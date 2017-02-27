Бывший и нынешний лидеры партии «Мусават» Иса Гамбар и Ариф Гаджилы сегодня были допрошены в Следственном управлении по тяжким преступлениям генеральной прокуратуры Азербайджана.

Причина вызова — уголовное дело по факту выдачи фальшивых документов о членстве «Мусават», используемое для получения статуса политэмигранта за рубежом, передает Туран.

В беседе с журналистами И. Гамбар отметил, что действительно есть факты выдачи фальшивых документов с целью выезда за рубеж.

«Мы заинтересованы в разоблачении этой сети. Если прокуратура сделает это, то будет очень хорошо. Однако вместо этого, чувствуется желание оказать давление на партию «Мусават». Видимо, власти обеспокоены активизацией членов партии в Азербайджане и мусаватистов в Европе», — сказал Гамбар.

Напомним, что в субботу по этому же делу был допрошен глава аппарата «Мусават» Гюльага Асланлы. Он отметил, что обвинения в выдаче фальшивых документов прозвучали еще в 2015 году.