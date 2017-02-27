В 2016 году на автомобильных дорогах произошло на 9,6 процентов меньше ДТП, чем в 2006 или 2015 годах.

Как сообщили АПА в Госкомитете статистики, в результате этих инцидентов пострадали 2762 человека, что на 12,6% меньше по сравнению с предыдущим годом. 759 из них погибли, 2003 – получили травмы. 44% инцидентов произошло днем, 36,4% — ночью, 19,6% — во время сумерек, 28,7% — во время выходных дней.

87% ДТП произошло в населенных пунктах, в результате чего скончались 497 человек, что на 15,3% меньше по сравнению с 2015 годом. Травмы получили 1877 человек, что на 11,6% меньше по сравнению с 2015 годом.

44% всех ДТП произошли с участием машин и пешеходов, 36,4% — нескольких транспортных средств, 19,6% — одного транспортного средства, что соответственно на 4,4%, 8,5% и 21% меньше по сравнению с 2015 годом.

Число погибших в ДТП мужчин составляет 76,8%, раненых – 70,6%.

37 ДТП (18 погибших и 34 раненых) произошли в результате управления водителями транспортными средствами в нетрезвом состоянии. 78,4% этих происшествий были совершены водителями автомобилей.

Число зарегистрированных в прошлом году административных правонарушений в области дорожного движения по сравнению с 2015 годом увеличилось на 13% и составило 2 миллиона 861 тыс. 900. 50 % зарегистрированных правонарушений было связано с превышением установленной на дороге скорости движения, 11,9% — нарушением правил остановки и стоянки, 5,1% — несоблюдением требований, предписанных дорожными знаками и разметкой проезжей части дороги, 4,6% — пересечением линии разметки дороги, 4,2% — нарушением правил применения ремней безопасности.

За нарушение правил были применены штрафы на 85,4 млн. манатов.