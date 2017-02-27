Азербайджан поддержит пролонгацию соглашения ОПЕК по сокращению уровня добычи нефти, если такое решение будет принято. Об этом заявил министр энергетики страны Натик Алиев в интервью агентству «Азертадж».

«В соответствии с согласованным комитетом по мониторингу исполнения соглашения механизмом, Азербайджан ежемесячно отправляет данные о своей добыче. Если будет принято решение о пролонгации соглашения, то мы его поддержим», — сказал Алиев.

Как ранее сообщало RNS, на начало февраля Азербайджан уже полностью выполнил свои обязательства по сокращению добычи на 35 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, добыча страны составляла 793,9 тыс. баррелей в сутки, из которых 743,1 тыс. баррелей составляет сырая нефть, еще 50,8 тыс. баррелей — конденсат.

30 ноября 2016 года в Вене прошел саммит ОПЕК, где страны — члены картеля достигли соглашения о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки — до 32,5 млн баррелей — и определили квоты для стран.10 декабря в Вене прошла встреча производителей нефти, не входящих в ОПЕК. По итогам встречи было подписано соглашение о сокращении добычи нефти суммарно на 558 тыс. баррелей в сутки начиная с января 2017 года. Россия подтвердила согласие сократить добычу нефти на 300 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, суммарное сокращение добычи странами ОПЕК и не входящими в картель составит 1,758 млн баррелей в сутки.